В столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний мальчик

23.11.2020, 14:22
В деревне Оргита волости Мярьямаа произошло столкновение двух автомобилей — Volkswagen и Audi.
Скорая помощь доставила на осмотр в детскую больницу 12-летнего мальчика.
Более точные обстоятельства выяснит следствие.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь