02.07.2020, 07:47
В столкновении двух автомобилей на шоссе Кейла-Хаапсалу пострадал человек
На шоссе Кейла-Хаапсалу в автомобильной аварии пострадал человек.
На шоссе Кейла-Хаапсалу в автомобильной аварии пострадал человек.
ДТП произошло вчера в 21:54 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на перекрестке шоссе Кейла-Хаапсалу и дороги Нийтвялья-Кулна, где по первоначальным данным 59-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем BMW 530D, которым управлял 25-летний мужчина.
Водитель Volkswagen пострадал в столкновении и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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