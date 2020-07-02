В столкновении двух автомобилей на шоссе Кейла-Хаапсалу пострадал человек

ДТП произошло вчера в 21:54 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на перекрестке шоссе Кейла-Хаапсалу и дороги Нийтвялья-Кулна, где по первоначальным данным 59-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем BMW 530D, которым управлял 25-летний мужчина.

Водитель Volkswagen пострадал в столкновении и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.