В столкновении двух автомобилей на Хийумаа пострадал пассажир

Авария произошла вчера утром в 7:43 в Кярдла на перекрестке улиц Эха и Хийу, где 64-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter врезался в имевший преимущественное право проезда автомобиль Volvo XC90, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате столкновения Volkswagen влетел в столб уличного освещения.

Находившегося в Volkswagen в качестве пассажира 62-летнего мужчину доставили в Хийумааскую больницу.