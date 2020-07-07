В столкновении двух автомобилей на Хийумаа пострадал пассажир

07.07.2020, 07:25
Авария произошла вчера утром в 7:43 в Кярдла на перекрестке улиц Эха и Хийу, где 64-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter врезался в имевший преимущественное право проезда автомобиль Volvo XC90, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате столкновения Volkswagen влетел в столб уличного освещения.
Находившегося в Volkswagen в качестве пассажира 62-летнего мужчину доставили в Хийумааскую больницу.
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости