В столкновении двух автомобилей на Хийумаа пострадал пассажир

07.07.2020, 07:25
Авария произошла вчера утром в 7:43 в Кярдла на перекрестке улиц Эха и Хийу, где 64-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter врезался в имевший преимущественное право проезда автомобиль Volvo XC90, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате столкновения Volkswagen влетел в столб уличного освещения.
Находившегося в Volkswagen в качестве пассажира 62-летнего мужчину доставили в Хийумааскую больницу.
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