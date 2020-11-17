В столичном районе Кристийне обнаружен труп

Сегодня во второй половине дня в Ярве (таллиннский район Кристийне) в сгоревшей палатке найден труп человека.
"Сегодня в 15 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Таллинне в сгоревшей палатке в Ярве (Кристийне) нашли труп человека", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
Личность погибшего устанавливается, тело отправлено на вскрытие.
По предварительным данным признаков преступления не обнаружено.
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