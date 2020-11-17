17.11.2020, 19:38

В столичном районе Кристийне обнаружен труп

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В столичном районе Кристийне обнаружен труп
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня во второй половине дня в Ярве (таллиннский район Кристийне) в сгоревшей палатке найден труп человека.

"Сегодня в 15 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Таллинне в сгоревшей палатке в Ярве (Кристийне) нашли труп человека", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Личность погибшего устанавливается, тело отправлено на вскрытие.

По предварительным данным признаков преступления не обнаружено.

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