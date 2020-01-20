В столичном отеле мужчина упал с пятого этажа

В воскресенье равно с балкона, расположенного на пятом этаже отеля Tallink Express на улице Садама в Таллинне, упал 27-летний мужчина. По предварительной оценке, полученные им травмы опасности здоровью не несут.
Как сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк, полиции об инциденте сообщили в 4 часа утра.
”Прибывшие на место полицейские установили, что, скорее всего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний мужчина упал с балкона на пятом этаже”, — уточнил он.
Мужчина на скорой был доставлен в больницу для проверки, но, по предварительной оценке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данным финского издания Iltalehti, речь идет о туристе из Финляндии. Она находился в своем номере.
Пресс-секретарь Tallink Катри Линк подтвердила, что такое случай имел место, но более подробных комментариев предприятие предоставить не может.
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