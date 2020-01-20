В столичном отеле мужчина упал с пятого этажа

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк, полиции об инциденте сообщили в 4 часа утра.

”Прибывшие на место полицейские установили, что, скорее всего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний мужчина упал с балкона на пятом этаже”, — уточнил он.

Мужчина на скорой был доставлен в больницу для проверки, но, по предварительной оценке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным финского издания Iltalehti, речь идет о туристе из Финляндии. Она находился в своем номере.

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк подтвердила, что такое случай имел место, но более подробных комментариев предприятие предоставить не может.