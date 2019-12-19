В столичном баре Woodstock мужчину ударили ножом. Нападавший скрылся

На этой улице находится паб Woodstock. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу. Выяснить личность нападавшего пока не удалось.

По данным Delfi, вчера полиция просмотрела записи с камеры наблюдения бара. Насколько известно, ни нападавший, ни пострадавший не являются постоянными клиентами бара, а просто пришли с улицы. Знакомы ли они между собой, также неясно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.