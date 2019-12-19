19.12.2019, 13:02

В столичном баре Woodstock мужчину ударили ножом. Нападавший скрылся


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В столичном баре Woodstock мужчину ударили ножом. Нападавший скрылся
Foto: Jörgen Norkroos, Õhtuleht

В ночь на 18 декабря, около пяти часов, Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Татари в Таллинне 32-летний мужчина получил ножевое ранение.

На этой улице находится паб Woodstock. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу. Выяснить личность нападавшего пока не удалось.

По данным Delfi, вчера полиция просмотрела записи с камеры наблюдения бара. Насколько известно, ни нападавший, ни пострадавший не являются постоянными клиентами бара, а просто пришли с улицы. Знакомы ли они между собой, также неясно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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