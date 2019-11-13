13.11.2019, 18:39

В столице на Тартуском шоссе произошло ДТП: движение встало на несколько часов

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В столице на Тартуском шоссе произошло ДТП: движение встало на несколько часов
Jaanus Lensment

В среду примерно в 16.40 у гостиницы Ülemiste столкнулись три автомобиля, в результате чего движение по Тартускому шоссе в сторону Тарту было нарушено. Никто в аварии не пострадал.

Спустя почти два часа после ДТП стороны так и не пришли к договоренности и в настоящее ожидают аварийную группу полиции, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Авария произошла в час пик, что обусловило огромную пробку на этой оживленной магистрали. Участниками ДТП стали Volvo, Toyota ja Lexus.

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