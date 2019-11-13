В столице на Тартуском шоссе произошло ДТП: движение встало на несколько часов

Спустя почти два часа после ДТП стороны так и не пришли к договоренности и в настоящее ожидают аварийную группу полиции, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Авария произошла в час пик, что обусловило огромную пробку на этой оживленной магистрали. Участниками ДТП стали Volvo, Toyota ja Lexus.