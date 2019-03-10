В Стокгольме взорвался городской автобус

На кадрах снятого очевидцами видео заметен огромные черные клубы дыма над городом. Сообщается, что власти перекрыли въезд в центр Стокгольма автомобилям, пешеходов также просят держаться подальше от места происшествия, где работает большое число полицейских.

Один из свидетелей заявил Aftonbladet, что слышал несколько взрывов и подумал, что произошла атака террористов. По словам другого очевидца, синий автобус с "гармошкой" сначала съехал с дороги с редким движеним и потом взорвался.