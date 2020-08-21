В совершении коррупционного преступления подозревается чиновник, который должен был предотвращать подобные преступления

Подозрение предъявлено чиновнику, чьей задачей было предотвращать и останавливать коррупционные преступления.

Согласно подозрению, чиновник в период 2016-2020 согласился за вознаграждение от частного лица использовать свое служебное положение, чтобы в своей деятельности благоволить этому частному лицу.

Пока это лишь подозрение, поэтому прокуратура не раскрывает все его детали. Ходатайствовать об аресте подозреваемого пока не планируется.