21.08.2020, 14:57
В совершении коррупционного преступления подозревается чиновник, который должен был предотвращать подобные преступления(4)
18 августа чиновнику Идаского отделения бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны было предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.
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