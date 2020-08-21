21.08.2020, 14:57

В совершении коррупционного преступления подозревается чиновник, который должен был предотвращать подобные преступления

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Korruptsioonikuritegude büroo ülevaade 2014-2015
Korruptsioonikuritegude büroo ülevaade 2014-2015Foto: Priit Simson

18 августа чиновнику Идаского отделения бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны было предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.

Подозрение предъявлено чиновнику, чьей задачей было предотвращать и останавливать коррупционные преступления.

Согласно подозрению, чиновник в период 2016-2020 согласился за вознаграждение от частного лица использовать свое служебное положение, чтобы в своей деятельности благоволить этому частному лицу.

Пока это лишь подозрение, поэтому прокуратура не раскрывает все его детали. Ходатайствовать об аресте подозреваемого пока не планируется.

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