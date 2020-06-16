В соцсетях распространяется информация об изнасиловании в одной из социальных квартир Ласнамяэ

”В ночь на 18 мая в одной из социальных квартир Таллинна произошло изнасилование. Все началось с дружеских посиделок. Затем на такси поехали в Ласнамяэ. Поскольку жертва и насильник были знакомы и раньше, подозрений не возникло. В Ласнамяэ жертва выпила одну стопку ликера. Больше пить не хотела, так как на следующий день было много дел и предстояла встреча с ребенком. Когда она отказалась, насильник предложил чай и по-дружески настоял, чтобы она выпила еще три стопки водки”.

Как говорится в посте, что было после, женщина на помнит. Очнулась она уже в постели без одежды. У нее все болело и были видны следы крови. Хозяин квартиры сказал, что она обмочилась и он снял с нее одежду.

Согласно публикации, 19 мая было подано заявление в полицию и проведена экспертиза. По словам автора поста, подруге даже понадобилась психиатрическая помощь, а экспертиза показала наличие ссадин у входа во влагалище и покраснение в области ануса. Также, по ее словам, в алкоголь могли быть подмешаны ”колпаки”. ”Мы, конечно, можем ошибаться, но разве возможно выпить три стопки водки и не чувствовать, как тебя используют? Разве возможно, чтобы водка так действовала?”, — вопрошает автор. 8 июня полиция закрыла дело.



Kuvatõmmis sotsiaalmeediast



По словам ведущего следователя Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, соответствующее заявление им действительно поступало. Райвет сказал, что полиция провела с женщиной основательную беседу, изучила доказательный материал, поговорила с мужчиной, который якобы совершил насилие, а также изучила записи камер видеонаблюдения. ”На основании собранного материала мы пришли к выводу, что в данном случае нет оснований для возбуждения уголовного дела. Показания сторон и объективные улики указывали на то, что речь не идет о преступлении. По этой причине мы не стали возбуждать уголовного дела”, — сообщил страж порядка.

Он отметил, что жертва обратилась в полиции не сразу, что существенно затруднило расследование. Также он заверил, что полиция относится ко всем сообщениям об изнасиловании со всей серьезностью и делает все, чтобы выяснить обстоятельства, минимально травмируя жертву.