В соцсетях к детям напрашивается в друзья неизвестный в маске Гуфи. Он представляет угрозу для жизни(2)
В последнее время в TikTok, Instagram и WhatsApp начала распространяться опасная тенденция, сообщает полиция.
В последнее время в TikTok, Instagram и WhatsApp начала распространяться опасная тенденция, сообщает полиция.
Неизвестный в маске Гуфи, героя диснеевского мультика, отправляет детям и подросткам приглашения дружить, используя псевдоним Йонатан Галиндо. Если запрос одобрен, жертва получает ссылку, в которой описаны опасные для жизни задания для усиления храбрости. В случае невыполнения заданий угрожает Ужасный Гуфи детям страшными последствиями, в том числе и смертью. На детей и подростков со слабой психикой может это очень сильно психически и умственно повлиять.
Родителям рекомендуется держать под контролем поведение детей в социальных сетях, а также напоминать, чтобы дети не принимали запросы о дружбе от незнакомых им лиц, даже если они выглядят как невинные герои комиксов.
Если вы заметили, что у ребенка стало резко меняться настроение, на теле появились следы от причинения себе вреда или какие-либо самодельные символы неизвестного происхождения, то необходимо незамедлительно реагировать. Модель поведения Ужасного Гуфи напоминает несколько лет назад распространявшихся в социальных сетях Момо и Синиго Кита, который довели до смерти многих молодых людей.
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