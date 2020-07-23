В соцсетях к детям напрашивается в друзья неизвестный в маске Гуфи. Он представляет угрозу для жизни

Неизвестный в маске Гуфи, героя диснеевского мультика, отправляет детям и подросткам приглашения дружить, используя псевдоним Йонатан Галиндо. Если запрос одобрен, жертва получает ссылку, в которой описаны опасные для жизни задания для усиления храбрости. В случае невыполнения заданий угрожает Ужасный Гуфи детям страшными последствиями, в том числе и смертью. На детей и подростков со слабой психикой может это очень сильно психически и умственно повлиять.

Родителям рекомендуется держать под контролем поведение детей в социальных сетях, а также напоминать, чтобы дети не принимали запросы о дружбе от незнакомых им лиц, даже если они выглядят как невинные герои комиксов.

Если вы заметили, что у ребенка стало резко меняться настроение, на теле появились следы от причинения себе вреда или какие-либо самодельные символы неизвестного происхождения, то необходимо незамедлительно реагировать. Модель поведения Ужасного Гуфи напоминает несколько лет назад распространявшихся в социальных сетях Момо и Синиго Кита, который довели до смерти многих молодых людей.