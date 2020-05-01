01.05.2020, 08:35

В социальных сетях гуляет видео: автомобиль препятствует движению грузовика

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В социальных сетях распространяется видео, на котором автомобиль обгоняет грузовик и замедляется перед ним, тем самым блокирует движение.

По словам полиции, они в курсе происходящего и начали делопроизводство. Старший специалист по коммуникации Департамент полиции и погранохраны Маарья Пунак отметила, что с обоими автомобилисты они уже связались.

Как подчеркивают полицейские, данное поведение опасно и недопустимо. Если вы столкнулись с подобным стилем вождения, то звоните по номеру 112.

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