01.05.2020, 08:35
В социальных сетях гуляет видео: автомобиль препятствует движению грузовика(2)
В социальных сетях распространяется видео, на котором автомобиль обгоняет грузовик и замедляется перед ним, тем самым блокирует движение.
В социальных сетях распространяется видео, на котором автомобиль обгоняет грузовик и замедляется перед ним, тем самым блокирует движение.
По словам полиции, они в курсе происходящего и начали делопроизводство. Старший специалист по коммуникации Департамент полиции и погранохраны Маарья Пунак отметила, что с обоими автомобилисты они уже связались.
Как подчеркивают полицейские, данное поведение опасно и недопустимо. Если вы столкнулись с подобным стилем вождения, то звоните по номеру 112.
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