В социальных сетях гуляет видео: автомобиль препятствует движению грузовика

По словам полиции, они в курсе происходящего и начали делопроизводство. Старший специалист по коммуникации Департамент полиции и погранохраны Маарья Пунак отметила, что с обоими автомобилисты они уже связались.

Как подчеркивают полицейские, данное поведение опасно и недопустимо. Если вы столкнулись с подобным стилем вождения, то звоните по номеру 112.