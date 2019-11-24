24.11.2019, 10:00
В Силламяэ женщина на внедорожнике сбила пенсионерку
В субботу, 23 ноября, в Силламяэ 53-летняя женщина на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбила 72-летнюю женщину.
В субботу, 23 ноября, в Силламяэ 53-летняя женщина на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбила 72-летнюю женщину.
Авария произошла в 10:53, рядом с домом по адресу ул. Чкалова 25, когда автоледи на внедорожнике сдавала назад. Пострадавшую доставили в больницу.
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