24.11.2019, 10:00

В Силламяэ женщина на внедорожнике сбила пенсионерку


EST
Jüri uue kiirabijaama avamine
Foto: Andres Putting

В субботу, 23 ноября, в Силламяэ 53-летняя женщина на внедорожнике Toyota Land Cruiser сбила 72-летнюю женщину.

Авария произошла в 10:53, рядом с домом по адресу ул. Чкалова 25, когда автоледи на внедорожнике сдавала назад. Пострадавшую доставили в больницу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: