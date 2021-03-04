04.03.2021, 14:24

В Силламяэ водитель погрузчика наехал на человека

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Uues politsei vormirõivad
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

В среду в Силламяэ произошел инцидент, в ходе которого на мужчину наехал погрузчик, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

По информации полиции, в расположенном на улице Кеск предприятии водитель погрузчика наехал на 37-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Полиция по факту происшествия возбудила уголовное дело и выясняет все обстоятельства случившегося.

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