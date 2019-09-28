В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
По прибытии на место пожарные обнаружили, что шестой этаж здания полностью задымлен. Из горящей квартиры они вынесли погибшего мужчину среднего возраста. Первая медицинская помощь была оказана трем жителям. Из задымленного здания эвакуировали почти 100 человек. Многим было рекомендовано оставаться в своих квартирах до тех пор, пока эвакуационные пути не будут свободны от дыма.
Пожар был локализован к 22.08 и ликвидирован к 22.35. Затем люди вернулись в свои дома. В комнате, где произошел пожар, сработал датчик задымления.
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