В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек(23)
В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
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