В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

По прибытии на место пожарные обнаружили, что шестой этаж здания полностью задымлен. Из горящей квартиры они вынесли погибшего мужчину среднего возраста. Первая медицинская помощь была оказана трем жителям. Из задымленного здания эвакуировали почти 100 человек. Многим было рекомендовано оставаться в своих квартирах до тех пор, пока эвакуационные пути не будут свободны от дыма.

Пожар был локализован к 22.08 и ликвидирован к 22.35. Затем люди вернулись в свои дома.

В комнате, где произошел пожар, сработал датчик задымления.

Причины возгорания выяснит следствие.