В Силламяэ ударили ножом мужчину
В 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ перед баром на улице Кеск человек получил удар ножом. В качестве подозреваемого был задержан 41-летний мужчина.
В 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ перед баром на улице Кеск человек получил удар ножом. В качестве подозреваемого был задержан 41-летний мужчина.
Бригада скорой помощи доставила тяжело раненого мужчину в Ида-Вирускую Центральную Больницу.
По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сергея Андреева, в данный момент полиция занимается сбором улик на месте происшествия. ”По имеющейся информации сложно сказать, как развивались события. Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, поскольку употребляли алкоголь в одной компании. Подозреваемый 41-летний мужчина покинул место происшествия, но был задержан по горячим следам недалеко от бара”, — объяснил оперативный дежурный.
Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.
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