В Силламяэ ударили ножом мужчину

Бригада скорой помощи доставила тяжело раненого мужчину в Ида-Вирускую Центральную Больницу.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сергея Андреева, в данный момент полиция занимается сбором улик на месте происшествия. ”По имеющейся информации сложно сказать, как развивались события. Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, поскольку употребляли алкоголь в одной компании. Подозреваемый 41-летний мужчина покинул место происшествия, но был задержан по горячим следам недалеко от бара”, — объяснил оперативный дежурный.

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.