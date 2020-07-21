21.07.2020, 18:07

В Силламяэ ударили ножом мужчину


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Pussitamine
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Anni Õnneleid

В 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ перед баром на улице Кеск человек получил удар ножом. В качестве подозреваемого был задержан 41-летний мужчина.

Бригада скорой помощи доставила тяжело раненого мужчину в Ида-Вирускую Центральную Больницу.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сергея Андреева, в данный момент полиция занимается сбором улик на месте происшествия. ”По имеющейся информации сложно сказать, как развивались события. Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, поскольку употребляли алкоголь в одной компании. Подозреваемый 41-летний мужчина покинул место происшествия, но был задержан по горячим следам недалеко от бара”, — объяснил оперативный дежурный.

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.

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