В Силламяэ под машину попала 92-летняя женщина

Вчера днем в Силламяэ под машину попала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.
Авария произошла 18 февраля в 15:25 на улице Каяка в Силламяэ. По имеющимся данным, 92-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, получила удар от легкового автомобиля Mazda CX-7, которым управлял 33-летний мужчина.
Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
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