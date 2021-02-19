В Силламяэ под машину попала 92-летняя женщина

Авария произошла 18 февраля в 15:25 на улице Каяка в Силламяэ. По имеющимся данным, 92-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, получила удар от легкового автомобиля Mazda CX-7, которым управлял 33-летний мужчина.

Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.