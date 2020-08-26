26.08.2020, 07:09

В Силламяэ под машину попал годовалый ребенок


EST 179
Foto on illlustreerivFoto: Taavi Sepp

Вчера в Силламяэ под машину попал маленький мальчик.

Авария произошла 25 августа в 11:23 возле Кеск, 19 в Силламяэ, где годовалый ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и получил удар от легкового автомобиля Toyota Avensis, которым управлял 20-летний мужчина.

Мальчика доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Читайте также: