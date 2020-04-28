28.04.2020, 17:23

В Силламяэ мужчина жестоко обращался с животным. Вмешалась полиция


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В Силламяэ мужчина жестоко обращался с животным. Вмешалась полиция
Foto: Madis Veltman

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила во вторник о пресечении жестокого обращения с животным.

24 апреля полиции сообщили, что в Силламяэ на Геологической улице 26-летний мужчина жестоко обращается с собакой. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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