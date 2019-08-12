В Силламяэ мотороллер на пешеходном переходе сбил человека. Полиция ищет свидетелей

По сообщению полиции, мотороллер совершил наезд на 39-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мотороллер скрылся с места ДТП, скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте.

По первоначальным данным, мотороллер мог быть красного цвета и управлять им мог мужчина средних лет. "Все обстоятельства этого происшествия выяснит делопроизводство. Но ясно то, что уезд с места происшествия, не позвонив в Центр тревоги и не вызвав помощь, непозволителен", — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Для того, чтобы установить личность водителя мотороллера, Нарвское отделение полиции просит свидетелей ДТП позвонить по номеру 357 6008 в рабочие дни с 8 до 17 часов или написать письмо на адрес dmitri.narolin@politsei.ee. Водитель мотороллера может обратиться в полиции самостоятельно.