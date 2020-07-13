13.07.2020, 14:50
В Силламяэ молодой человек напал на полицейского
В субботу, 11 июля, в Силламяэ произошел инцидент, в ходе которого 19-летний молодой человек напал на полицейского.
В субботу, 11 июля, в Силламяэ произошел инцидент, в ходе которого 19-летний молодой человек напал на полицейского.
Как сообщает Идаская префектура, в увеселительном заведении на улице Кеск злоумышленник распылил перечный газ в глаза 43-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.
Полиция задержала 19-летнего человека как подозреваемого.
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