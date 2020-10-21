21.10.2020, 07:50
В Силламяэ автомобиль сбил пожилую женщину. Водитель скрылся с места происшествия
Во вторник в Силламяэ попал под машину пешеход.
Во вторник в Силламяэ попал под машину пешеход.
В 9:40 у дома по адресу Кеск, 57 пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода 63-летняя женщина была сбита проезжавшим мимо автомобилем Subaru Legacy, которым управлял 68-летний мужчина.
Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия и не сообщил о случившемся в полицию.
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