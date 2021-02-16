В серии поджогов мусорных машин обвиняется 36-летний мужчина
Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, согласно которому 36-летний Тимо обвиняется в поджоге расположенной в деревне Сельяметса станции по приему отходов Ragn Sells и мусорных машин в сентябре прошлого года.
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