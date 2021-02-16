В серии поджогов мусорных машин обвиняется 36-летний мужчина

Как передает rus.err, кроме этого, Тимо обвиняют в краже уличного туалета и алкоголя из магазина в волости Тори. Последнее злодеяние он совершил со знакомым, который признался в содеянном, возместил ущерб и в его отношении уголовное производство было закрыто.

Тимо, занимающийся случайными подработками, ранее наказывался за кражи и преступления, связанные с наркотиками, последний раз в феврале прошлого года.