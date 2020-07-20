20.07.2020, 12:49
В Сауэ загорелся автобус Atko. Водитель уехал до прибытия спасателей
Сегодня незадолго до полудня на автобусной остановке Кивилоо на Таллиннской окружной дороге в Сауэ загорелся автобус Atko.
Сегодня незадолго до полудня на автобусной остановке Кивилоо на Таллиннской окружной дороге в Сауэ загорелся автобус Atko.
Спасательный департамент подтвердил, что сегодня получил сообщение о дымящемся автобусе. По словам одного из очевидцев, автобус не просто дымился, а горел. Водитель сам потушил огонь и уехал до прибытия спасателей. Людей в автобусе не было.
Что именно произошло, пока неясно. От Atko комментария пока получить не удалось.
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