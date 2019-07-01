В Сауэ столкнулись два легковых автомобиля

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Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

Вчера в 19:56 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Яэсмяэ-Наапсалу-Рохукюла в деревне Хингу в Сауэ.