01.07.2019, 09:20
В Сауэ столкнулись два легковых автомобиля
Вчера в 19:56 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Яэсмяэ-Наапсалу-Рохукюла в деревне Хингу в Сауэ.
Вчера в 19:56 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Яэсмяэ-Наапсалу-Рохукюла в деревне Хингу в Сауэ.
Как сообщили в полиции RusDelfi, речь шла о столкновении двух легковых автомобилей: Kia и Nissan.
В результате случившегося никто не пострадал. Дальнейшим урегулированием ситуации займется страховая фирма.
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