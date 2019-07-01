01.07.2019, 09:20

В Сауэ столкнулись два легковых автомобиля


rus.delfi.ee
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Politseiauto kuninganna vastuvõtul
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Вчера в 19:56 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Яэсмяэ-Наапсалу-Рохукюла в деревне Хингу в Сауэ.

Как сообщили в полиции RusDelfi, речь шла о столкновении двух легковых автомобилей: Kia и Nissan.

В результате случившегося никто не пострадал. Дальнейшим урегулированием ситуации займется страховая фирма.

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