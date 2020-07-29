29.07.2020, 11:30

В Сауэ Lexus вылетел с дороги: два человека в больнице


EST
Politseipildid
Foto: Andres Putting

Сегодня в 04:20 утра полиция получила сообщение об аварии в деревне Яэсмяэ в волости Сауэ.

По предварительным данным, легковой автомобиль Lexus, которым управляла женщина выехал с дороги. В автомобиле находилось два человека. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства выясняются.

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