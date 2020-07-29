29.07.2020, 11:30
В Сауэ Lexus вылетел с дороги: два человека в больнице
Сегодня в 04:20 утра полиция получила сообщение об аварии в деревне Яэсмяэ в волости Сауэ.
Сегодня в 04:20 утра полиция получила сообщение об аварии в деревне Яэсмяэ в волости Сауэ.
По предварительным данным, легковой автомобиль Lexus, которым управляла женщина выехал с дороги. В автомобиле находилось два человека. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
Точные обстоятельства выясняются.
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