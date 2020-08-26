В Сауэ BMW пытался скрыться от полиции и врезался в дерево

Авария произошла в понедельник в 23:05 возле деревни Каазику на Анни-Сёэдипыллу теэ в волости Сауэ, где по предварительным данным моторно-транспортное средство BMW 318D под управлением 28-летнего мужчины при совершении поворота выехало с дороги налево, врезалось в дерево и перевернулось.

Непосредственно перед аварией полиция подала водителю BMW знак к остановке, но он его проигнорировал и продолжил движение.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больнице.

Точные обстоятельства выясняются.