26.08.2020, 08:39
В Сауэ BMW пытался скрыться от полиции и врезался в дерево
Вчера поздно вечером в Сауэ водитель BMW пытался скрыться от полиции и врезался в дерево.
Вчера поздно вечером в Сауэ водитель BMW пытался скрыться от полиции и врезался в дерево.
Авария произошла в понедельник в 23:05 возле деревни Каазику на Анни-Сёэдипыллу теэ в волости Сауэ, где по предварительным данным моторно-транспортное средство BMW 318D под управлением 28-летнего мужчины при совершении поворота выехало с дороги налево, врезалось в дерево и перевернулось.
Непосредственно перед аварией полиция подала водителю BMW знак к остановке, но он его проигнорировал и продолжил движение.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больнице.
Точные обстоятельства выясняются.
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