В Саку столкнулись BMW и Volkswagen: пострадала женщина

ДТП произошло в понедельник в 10:27 в волости Саку на перекрестке Мяннику теэ и Трапи теэ, где 25-летний мужчина на автомобиле BMW 740I L врезался сзади в совершавший поворот направо автомобиль Volkswagen Transporter, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате столкновения Volkswagen вылетел на встречную полосу и BMW — с дороги направо. Находившуюся в Volkswagen в качестве пассажирки 41-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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