В Саку один велосипедист сбил другого и скрылся. Полиция просит помощи

В 16:56 центр тревоги получил сообщение о аварии на Мяннику теэ в деревне Таммемяэ в волости Саку, где велосипедист, чья личность на настоящий момент не установлена, на велосипедно-пешеходной дороге стал совершать обгон другого велосипедиста, 17-летней девушки, в результате чего произошло столкновение.

Сначала первый велосипедист остановился, но позже скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит помощи в поисках скрывшегося велосипедиста. Связаться можно по номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.