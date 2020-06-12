12.06.2020, 08:50

В Саку один велосипедист сбил другого и скрылся. Полиция просит помощи


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В Саку один велосипедист сбил другого и скрылся. Полиция просит помощи
Foto on illustratiivneFoto: Daisy Lappard, Ajakirjade Kirjastus

Вчера в Саку произошла авария с участием двух велосипедистов.

В 16:56 центр тревоги получил сообщение о аварии на Мяннику теэ в деревне Таммемяэ в волости Саку, где велосипедист, чья личность на настоящий момент не установлена, на велосипедно-пешеходной дороге стал совершать обгон другого велосипедиста, 17-летней девушки, в результате чего произошло столкновение.

Сначала первый велосипедист остановился, но позже скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит помощи в поисках скрывшегося велосипедиста. Связаться можно по номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.

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