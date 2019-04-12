12.04.2019, 15:53
В Саку 16-летнюю девушку сбил автомобиль. Пострадавшая в больнице
Сегодня во второй половине дня в Харьюмаа, в Саку, в результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.
Сегодня во второй половине дня в Харьюмаа, в Саку, в результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.
”Сегодня в 12:55 в Саку на Таллиннском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. По первоначальным данным, происшествие случилось на нерегулируемом переходе: автомобиль Volvo наехал на пешехода. За рулет Volvo находился 53-летний трезвый водитель. Девушку доставили в больницу”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции.
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