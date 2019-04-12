В Саку 16-летнюю девушку сбил автомобиль. Пострадавшая в больнице

”Сегодня в 12:55 в Саку на Таллиннском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. По первоначальным данным, происшествие случилось на нерегулируемом переходе: автомобиль Volvo наехал на пешехода. За рулет Volvo находился 53-летний трезвый водитель. Девушку доставили в больницу”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции.