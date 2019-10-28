В Ряпина во время шторма на мужчину упало дерево, в результате чего он умер

Погибший — мужчина 1961 года рождения, они проходил обучение в школе. Директор школы Калле Тоом сказал Delfi, что вчера после окончания учебы, мужчина вместе с одногруппниками шли по парку в сторону общежития.

”Сильный ветер сорвал с одного большого дерева ветку, которой мужчина, переходя улицу, получил по голове”, — рассказал директор. Мужчина в бессознательном состоянии было доставлен на скорой в больницу.

Сегодня стало известно, что, к сожалению, он скончался.