28.10.2019, 13:59
В Ряпина во время шторма на мужчину упало дерево, в результате чего он умер
Вчера в садоводческой школе в Ряпина в результате сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.
Вчера в садоводческой школе в Ряпина в результате сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.
Погибший — мужчина 1961 года рождения, они проходил обучение в школе. Директор школы Калле Тоом сказал Delfi, что вчера после окончания учебы, мужчина вместе с одногруппниками шли по парку в сторону общежития.
”Сильный ветер сорвал с одного большого дерева ветку, которой мужчина, переходя улицу, получил по голове”, — рассказал директор. Мужчина в бессознательном состоянии было доставлен на скорой в больницу.
Сегодня стало известно, что, к сожалению, он скончался.
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