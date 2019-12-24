24.12.2019, 11:30
В рождественский сочельник при пожаре погибла пожилая женщина
Во вспыхнувшем в квартире в Пылва утром 24 декабря пожаре погибла пожилая женщина.
Во вспыхнувшем в квартире в Пылва утром 24 декабря пожаре погибла пожилая женщина.
Сегодня утром в 8:11 Центр тревоги получил сообщение, что в городе Пылва, в доме на улице Кяйси из окна квартиры на втором этаже идет дым. Было известно, что в квартире может находиться человек.
По прибытии спасателей на место происшествия начали работы по тушению и поиски пострадавших. В 8:44 спасатели нашли в квартире тело 82-летней женщины.
Причины возникновения пожара выясняются, но по первоначальным данным на потолке нашли след от датчика дыма и в квартире отсутствовал исправный датчик дыма.
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