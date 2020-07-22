В Россию через Эстонию пытались нелегально ввести более тонны товара для ногтевого сервиса
Более тонны товара для ногтевого сервиса не удалось скрыть перевозчику от Псковской таможни, передает Северо-Западное таможенное управление.
Более тонны товара для ногтевого сервиса не удалось скрыть перевозчику от Псковской таможни, передает Северо-Западное таможенное управление.
На таможенном посту (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора Псковской таможни на российско-эстонской границе при таможенном контроле товара, перемещаемого в Россию, выявлено более тонны товара для ухода за ногтями.
В транспортном средстве согласно товаросопроводительным документам перемещался сборный груз. При проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке выявлен товар, сведения о котором отсутствуют в товаросопроводительных документах, а часть товара, указанного в документах, отсутствует.
Пилки для ногтей Femell, сменные накладки пилок для ногтей с клеевым слоем и другие товары, предназначенные для ухода за ногтевыми поверхностями, общим весом брутто более 1 тонны, изъяты и помещены на ответственное хранение.
В связи с сообщением таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товара при прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Крик стоит в ушах": что рассказали очевидцы трагедии в Омске
Этот симптом COVID-19 проявляется самым первым
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать