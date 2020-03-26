В России жителя Эстонии приговорили к 10 годам колонии за контрабанду кокаина
В России житель Эстонии был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы за хранение и контрабанду почти 1 кг кокаина.
В России житель Эстонии был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы за хранение и контрабанду почти 1 кг кокаина.
18 марта 2020 года Кингисеппский городской суд Ленинградской области постановил обвинительный приговор в отношении жителя Эстонской Республики, который незаконно хранил и переместил из Эстонии в Россию кокаин массой 975,69 грамм, то есть совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, сообщила пресс-служба Кингисеппского городского суда.
Свою вину подсудимый в ходе судебного разбирательства признал, сообщил, что перед пересечением таможенной границы к нему подошел неизвестный мужчина и попросил его перенести сумку с ноутбуком через государственную границу за 100 евро. В ходе таможенного контроля выяснилось, что к указанному ноутбуку были примотаны пакеты с кокаином.
Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок 10 лет 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
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