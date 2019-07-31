В России гражданин Эстонии на BMW совершил ДТП: погиб пассажир, сам водитель сбежал и незаконно пересек границу

Прокуратурой была проведена проверка: изучено уголовное дело в рамках которого водитель нарушил ПДД.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что 10.06.2018 в Печорах гражданин Эстонии, управляя автомобилем марки BMW, ехал по ул. Железнодорожная. Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в ограждение. В результате аварии погиб пассажир, находившихся в салоне автомобиля.

Из материалов дела следует, что после ДТП гражданин Эстонии, желая избежать уголовной ответственности, незаконно пересек границы России и Эстонии в неустановленном месте Печорского района. У гражданина ЭР не было действующих на тот момент документов на право выезда из РФ.

В России возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии по российским законам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.