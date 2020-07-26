В России арестовали гражданина Швеции: мужчина незаконно переплыл реку Нарва

Мужчина 20 июля в вечернее время переплыл реку Нарву, перебравшись таким образом из Эстонии в России в нарушение законов обеих стран. 33-летнего подозреваемого арестовали на 30 суток. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

”Суд учел, что подданный Королевства Швеция не имеет на территории РФ постоянного места жительства, поэтому, желая избежать предполагаемого наказания за инкриминируемое ему преступление, может скрыться от дознания и суда”, — отметили в инстанции. Постановление суда об аресте в законную силу не вступило.