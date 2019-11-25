В Рокка-аль-Маре дети пошли гулять по льду и не смогли вернуться на берег

Дети прошли по частично замерзшему морю, но не смогли вернуться на берег. Спасатели помогли детям выбраться на берег, где их осмотрела скорая помощь.

С детьми было все в порядке, и их доставили домой.

Спасательный департамент напоминает, что образовавшийся с первыми холодами лед еще очень тонкий и не выдерживает тяжести! Департамент призывает всех к осторожности и внимательности при нахождении на берегах водоемов. Первый лед после долгого и жаркого лета может вызвать оживление и любопытство в первую очередь у детей, поэтому родителей просят обговорить дома связанные с хрупким льдом риски и следить за своими детьми.